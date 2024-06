Abfrage zum frühjährlichen BRV-Betriebsvergleich ist gestartet

Der Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseurhandwerk (BRV) hat die Datenabfrage zu seinem Betriebsvergleich für den Zeitraum Januar bis Mai gestartet. Dem Ergebnis der Erhebung, wie die ersten fünf Monate des Geschäftsjahres im deutschen Reifenfachhandel gelaufen sind, blickt man bei der Branchenvertretung demnach mit Spannung entgegen. Um bei der Auswertung, die wie immer in Zusammenarbeit mit BBE Automotive erfolgt, auf eine möglichst breite Datenbasis zurückgreifen zu können, bittet BRV-Geschäftsführer Yorick M. Lowin um eine rege Teilnahme der Verbandsmitglieder, wobei am 17. Juli Einsendeschluss für die dafür zur Verfügung gestellten Erfassungsbögen ist. Übermittelt werden können die Daten per E-Mail an betriebsvergleich@bbe-automotive.de oder per Fax an die Nummer 0221/93655-5753. Für den Fall der Fälle wird als Ansprechpartner bei BBE auf Martin Berning (E-Mail: mberning@bbe-automotive.de, Telefon: 0221/93655-256) und Agnieszka Sion (E-Mail: asion@bbe-automotive.de, Telefon: 0221/93655-259) verwiesen.