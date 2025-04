Europäische Messepremiere Prometeon-gebrandeter „Serie-02“-Reifen

Im vergangenen Jahr hatte die aus der ehemaligen Pirelli-Nutzfahrzeugreifensparte hervorgegangene Prometeon Tyre Group zunächst im Motorsport, dann im türkischen Markt und im Herbst auch im europäischen bei seinen Produkten den Markenswitch von Pirelli hin zu Prometeon vollzogen. Heißt: Zierte bis dahin noch das Signet ersteren Herstellers ergänzt um den Schriftzug „Prometeon Engineered“ die Seitenwand der Lkw-/Busreifen aus der „Serie 02“ des Anbieters ist dort mittlerweile allein der zweite Unternehmensname zu lesen. Die Präsentation der neuen Reifenserie „02“ unter dem Markennamen Prometeon sieht der Anbieter insofern als einen wichtigen Schritt auf dem Weg zu seinem Rebranding. Nach einem entsprechenden Launch-Event im vergangenen Herbst in Istanbul werden die Reifen der Marke Prometeon nun zum ersten Mal auch auf einer großen europäischen Industriemesse präsentiert. Gemeint damit ist die „Transport Logistic“ vom 2. bis zum 5. Juni in München, bei der Prometeon als Aussteller dabei ist und die Gelegenheit nutzen will, um mit Fachleuten aus dem globalen Transport-/Logistiksektor in Kontakt zu treten und vor Ort seine neuesten Produkt-/Dienstleistungslösungen zu präsentieren. „Die Messe ist eine der führenden Plattformen der Branche, die wichtige Akteure zusammenbringt, um die Zukunft von Logistik und Mobilität zu erkunden. Die Teilnahme von Prometeon unterstreicht die wachsende Präsenz des Unternehmens auf dem europäischen Markt und seine stetigen Bemühungen, seinen Kunden innovative Lösungen anzubieten“, so der Reifenhersteller.