Europapräsident Goodyears beurlaubt, Zamarro übernimmt interimsweise

Laut einer Börsenmitteilung der Goodyear Tire & Rubber Company ist Chris Delaney – im Range eines Präsidenten bei dem Reifenhersteller verantwortlich für die EMEA-Region (Europa, Mittlerer Osten, Afrika) – seit dem 4. April beurlaubt. Seine Aufgaben sind interimsweise Christina L. Zamarro übertragen worden zusätzlich zu ihrer Funktion als Executive Vice President und Chief Financial Officer des Unternehmens. Ob Delaney nur vorübergehend beurlaubt ist, lässt sich der Konzernmitteilung ebenso wenig entnehmen wie etwaige Gründe für diesen Schritt. Das Luxemburger Wort spricht in diesem Zusammenhang jedoch von „persönlichen Gründen“. Zumal das Blatt berichtet , dass Delaneys Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung des Paares in Brüssel Opfer eines Überfalls durch einen Einbrecher geworden und tragischerweise zu Tode gekommen sei bei dem Vorfall, in dem nun die Polizei ermittelt .

