Strategische Partnerschaft von Magna Tyres und Tires Direct

Gerade erst hat die niederländische Magna Tyres Group ein Vertriebsbüro in Florida bzw. den Vereinigten Staaten eröffnet, da gibt das Unternehmen auch eine strategische Partnerschaft mit Tires Direct bezogen auf den US-Markt bekannt. Dies wird als weiterer Meilenstein hinsichtlich der Entwicklung der Firma bezeichnet. „Wir haben gesehen, dass der Vertrieb und Partnerschaften eine wichtige Rolle beim Wachstum unserer Marke gespielt haben bisher. Wir glauben, mit Tires Direct und seinen über die gesamten USA verteilten Lagern, Lkw-Servicecentern und einem engmaschigen Händlernetzwerk zukünftig noch schneller vorankommen zu können“, so die Niederländer. Aufgrund einer im Land der unbegrenzten Möglichkeiten steigenden Nachfrage nach Reifen, die nicht China produziert (und daher nicht mit Strafzöllen belegt) werden, habe man zudem die Produktionskapazitäten für EM- und Industriereifen der Marke Magna an den Standorten in den Niederlanden und in Thailand entsprechend ausgebaut, heißt es weiter. cm