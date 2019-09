Scannect-App in neuer Version verfügbar

Die Alsdorfer 4Jet Technologies GmbH stellt ihre Scannect genannte Anwendung, deren Namen sich aus den englischen Begriffen scan und connect zusammensetzt, in einer neuen Version zur Verfügung. Die Software steht für die Betriebssysteme iOS und Android über die entsprechenden Plattformen von Apple und Google zum Herunterladen bereit. Sie dient zur Reifenidentifikation in Industrie und Handel, denn mit ihrer Hilfe lassen sich per Laser in die Seitenwand von Reifen eingravierte Quick-Response- bzw. QR-Codes auslesen sowie die darin enthaltenen Informationen in Sachen Produktion (Hersteller, TIN), Spezifikation (Dimension, Last-/Geschwindigkeitsindex), empfohlene Montage (Laufrichtungsbindung) etc. entschlüsseln. cm