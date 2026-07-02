Citroën-Team beim Formel-E-Lauf in China durch Point S gesponsert

Der international aufgestellte Reifenhandelsverbund Point S sponsert das Citroën-Racing-Team beim Formel-E-Lauf in Shanghai/China. Das Engagement bei dem Rennen am 4. und 5. Juli beschreibt die Kooperation dabei als Teil der strategischen Zusammenarbeit mit dem Automobilhersteller Stellantis, die für das gemeinsame Ziel beider Seiten stehe, Innovation, nachhaltige Mobilität und herausragende Kundenerlebnisse voranzutreiben. Durch das Sponsoring will Point S zugleich die eigene Sichtbarkeit in einem seiner wichtigsten Wachstumsmärkte stärken. Demnach betreibt man im Reich der Mitte derzeit mehr als die Hälfte seiner nach letztem Stand weltweit über 7.000 Verkaufsstellen und werde die Präsenz in angrenzenden asiatischen Märkten weiter ausgebaut. Zumal sich Point S das Ziel gesetzt hat, bis 2030 die Marke von 10.000 Betrieben zu erreichen. Vor diesem Hintergrund biete die Partnerschaft eine – wie es heißt – „starke Plattform, um unabhängige Reifenhändler, freie Werkstätten und Verbraucher über eine der innovativsten und technologisch fortschrittlichsten Formen des Motorsports anzusprechen“.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen