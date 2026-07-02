Goodyear-Aktie wird in den S&P-Aktienindizes weiter nach unten durchgereicht

Die Goodyear-Aktie wird bei Handelsbeginn am kommendem Montag im Zuge einer Neugewichtung aus dem S&P-MidCap-400-Aktienindex gestrichen und daraufhin in den S&P SmallCap 600 herabgestuft. S&P Dow Jones Indices reagiert damit auf die weiter fallende Marktkapitalisierung des Reifenherstellers, die – Stand heute – bei 1,86 Milliarden US-Dollar liegt. Goodyear war erst Ende 2024 aus dem US-amerikanischen Leitindex S&P 500 geflogen, nachdem die Marktkapitalisierung des Reifenherstellers für eine Listung nicht mehr ausgereicht hatte; sie lag damals bei 2,45 Milliarden Dollar, während die Hürde für Neuaufnahmen zu dem Zeitpunkt bei mindestens 18 Milliarden US-Dollar lag. Seit dem Beginn dieses Jahres hat die Goodyear-Aktie über 26 Prozent an Wert verloren.