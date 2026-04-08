Geschäftsklima der Autoindustrie weiter im roten Bereich

Das Geschäftsklima in der Automobilindustrie hat laut den regelmäßigen Erhebungen durch das Münchner Institut für Wirtschaftsforschung (Ifo) im März etwas eingetrübt. Der entsprechende saisonbereinigte Indikator fiel demnach von 15,7 Punkten im Februar auf nunmehr minus 18,7 Zähler – und liegt damit weiterhin im roten Bereich. „Die Unternehmen bewerten ihre aktuelle Geschäftslage deutlich schlechter als im Vormonat. Die Geschäftserwartungen stiegen dagegen“, wie gleichwohl Ifo-Fachreferentin Anita Wölfl berichten kann. Denn die Unternehmen hätten ihren Auftragsbestand zuletzt erneut besser beurteilt, sodass der zugehörige Indikator seit vergangenem September einen kontinuierlichen Anstieg zeige, selbst wenn er per Ende März dieses Jahres mit minus 13,5 Punkten ebenfalls immer noch im negativen Bereich liege.

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