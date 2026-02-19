Vorrundengewinner/-verlierer des AutoBild-Sommerreifentests 2026 stehen fest

Der diesjährige „große“ AutoBild-Sommerreifentest wirft seinen Schatten voraus. Denn die Zeitschrift hat die Ergebnisse der dabei üblichen Qualifikationsrunde vorgelegt, bei der aus 50 Kandidaten diejenigen 20 ausgesiebt werden, die nicht durch zu lange Bremswege auf Nässe (aus 80 km/h) und trockener Fahrbahn (aus 100 km/h) negativ auffallen. „Nur Reifen, die hier mit kurzen und stabil reproduzierbaren Anhaltewegen überzeugen, schaffen es in den umfangreichen Haupttest. Wer zu weit rollt, scheidet vor dem Test aus“, heißt es dazu und mit Blick auf die am 5. März erscheinende Ausgabe 10/2026 des Blattes. Dort wird dann der vollständige Vergleich der 20 Finalisten zu lesen sein, wobei sich die Reifen in der Dimension 245/45 R19 an einem Fünfer-BMW beweisen mussten. Die ersten Messungen sollen demnach „klare Tendenzen“ aufgezeigt haben.

