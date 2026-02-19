NeroForce-Inhaber will Lasergeschäft unter neuer Firma fortführen

Dass Andreas Vollborth (geb. Müller) das Geschäft mit seiner NeroForce GmbH einstellen will, hatten wir bereits vor wenigen Wochen berichtet. Der „zunehmende Wettbewerb, veränderte Marktdynamiken und eine schwankende Nachfrage“ hätten die Fortführung des Geschäftsbetriebs des 2019 gegründeten Unternehmens „jedoch wirtschaftlich unmöglich“ gemacht, betont der geschäftsführende Gesellschafter nun noch einmal in einem Beitrag auf LinkedIn. Die Gesellschaft ist in Liquidation, der Abverkauf der Ware laufe und der NeroForce-Onlineshop schließe zum Ende dieses Monats. Dennoch – so Vollborth weiter – wolle er den „Blick nach vorn“ richten und mitteilen: „Es gibt auch positive Neuigkeiten.“ Wie er online ankündigt, wolle er das Lasergeschäft unter einer neuen Firmierung fortführen. Die Domain www.neroforce-laser.com ist bereits reserviert; dort sollen Kunden „in Kürze unsere hochwertigen Laserprodukte finden“, so Vollborth abschließend.