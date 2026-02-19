Yokohama Rubber legt Rekordkennzahlen vor – Goodyear-Akquise „ausgeglichen“

Yokohama Rubber konnte 2025 das fünfte Jahr in Folge seinen Umsatz und operativen Gewinn steigern, die damit erneut auf Rekordniveau lagen. Wie der japanische Hersteller berichtet, stiegen die Gewinne im Geschäftsjahr sogar beinahe doppelt so stark an wie die Umsätze – plus 24 Prozent gegenüber plus 12,8 Prozent –, woraus sich folglich auch eine nochmal verbesserte Umsatzrendite errechnet, die zum Jahresende bei 13,5 Prozent steht. Auch diese Kennziffer: ein neuer Rekord.

