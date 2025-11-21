Mit 2026 kommt auf Zulieferer „ein hartes Jahr“ zu

Schon im Sommer hatte Berylls by AlixPartners seine Top-100-Zuliefererstudie 2025 bzw. das zugehörige Unternehmensranking veröffentlicht basierend auf den im Vorjahr erzielten Umsätzen. Unter den ersten Zehn hatte es dabei lediglich im Mittelfeld ein paar Veränderungen gegeben, zumal ZF Friedrichshafen von Rang drei in der 2024er-Studie drei Plätze nach unten gerutscht ist und im Gegenzug Continental als neue Nummer drei und Magna direkt dahinter jeweils zwei Positionen gutmachen sowie damit Hyundai Mobis auf Rang fünf verweisen konnten. Vor und hinter dieser Vierergruppe ist zumindest mit Blick auf den Zieleinlauf – Umsatz eingebüßt haben nahezu sämtliche der ersten Zehn – alles geblieben wie zuvor. Hatten andere bereits Mitte dieses Jahres prognostiziert, dass sich für die deutschen Branchenanbieter die Abwärtsspirale weiterdrehen würde, erwartet man seitens Berylls by AlixPartners, dass mit 2026 „ein hartes Jahr“ auf die Zulieferer ganz allgemein zukommt.

