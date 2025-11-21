Gummiprodukte/Förderbänder „retten die Welt“
Mit seiner aktuellen Initiative „Gummi – Wir retten die Welt!“ will der Wirtschaftsverband der deutschen Kautschukindustrie (WdK) den Fokus darauf richten, dass Produkte aus besagtem Material „unersetzlich und in allen Lebensbereichen vertreten“ sind. Als ein Beispiel dafür wird der Blick auf Förderbänder gerichtet, mit denen die meisten Menschen nahezu täglich – seien es Gepäckbänder am Flughafen oder das Kassenband im Supermarkt – in Kontakt kämen, wie WdK-Chefchemiker Volker Krings sagt. Gleichwohl blieben der breiten Bevölkerung viele ihrer Anwendungsbereiche jedoch verborgen: in Postsortieranlagen, in der Landwirtschaft, der Lebensmittel- und der Automobilindustrie sowie im Bergbau oder der Rohstoffindustrie, wo sie den Transport von Erz, Kohle, Sand, Kies und anderer Schüttgüter gewährleisten.
