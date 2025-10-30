Doppelschlag: Zwei neue Conti-Motorradreifen

Dass Continental hinsichtlich seines Motorradreifens „TKC 80“ an einem Nachfolger arbeitet, war schon seit Längerem bekannt. Jetzt meldet der Reifenhersteller Vollzug bzw. kündigt er mit dem „TKC 80²“ für den Jahresanfang 2026 eine zweite Generation besagten Profils an, das in diesem Jahr immerhin bereits sein 40-Jähriges begehen konnte. Zwar wurde das für Reiseenduros und Adventure-Bikes gedachte Modell laut Christoph Ettenhuber, Leiter des Geschäftsfeldes Motorradreifen im Unternehmen, über die vier Jahrzehnte hinweg immer wieder weiterentwickelt, doch für den Neuen habe man diesmal auch Hand an das Profil gelegt bzw. dem „TKC 80²“ ein neues Profildesign spendiert. Dabei soll er seinen Vorgänger nicht ablösen, sondern wird der bisherige „TKC 80“ weiterhin im Portfolio des Anbieters bleiben – sagt Conti-Motorradreifenentwicklerin Emily Altenhofen. Anders ist dies bei dem zweiten neuen Reifen, den der Hersteller zeitgleich vorgestellt hat und der ebenfalls ab Anfang 2026 in den Markt rollen wird: Der „SportAttack 5“ soll im Supersportsegment seinen Vorgänger komplett ersetzen, sodass in der Folge demnach nur noch Restbestände des „SportAttack 4“ in den Abverkauf gelangen.

