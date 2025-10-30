Goodyear führt neuen UHP-Ganzjahresreifen Eagle F1 All Season ein

Goodyear führt einen neuen UHP-Ganzjahresreifen ein: den Eagle F1 All Season. Der neue Goodyear-Reifen sei „für außergewöhnliches Handling, Grip und Komfort bei trockenen, nassen sowie leichten Schneebedingungen entwickelt“ worden. Er verbinde dem Hersteller zufolge dabei „Ultra-High-Performance mit Ganzjahrestauglichkeit“, sodass der Verbraucher mit dem Reifen „keine Kompromisse eingehen“ müsse, unterstreicht der Hersteller. Einziger ‚Nachteil‘: Goodyear will den Reifen nicht in Europa anbieten, sondern führt ihn ausschließlich in Nordamerika ein, wie dazu Goodyears Deutschland-Zentrale bestätigt.