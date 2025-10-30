https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/10/Goodyear-fuehrt-jetzt-seinen-neuen-UHP-Ganzjahresreifen-Eagle-F1-All-Season-ein.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2025-10-30 11:18:442025-10-30 11:18:44Goodyear führt neuen UHP-Ganzjahresreifen Eagle F1 All Season ein
Goodyear führt neuen UHP-Ganzjahresreifen Eagle F1 All Season ein
Goodyear führt einen neuen UHP-Ganzjahresreifen ein: den Eagle F1 All Season. Der neue Goodyear-Reifen sei „für außergewöhnliches Handling, Grip und Komfort bei trockenen, nassen sowie leichten Schneebedingungen entwickelt“ worden. Er verbinde dem Hersteller zufolge dabei „Ultra-High-Performance mit Ganzjahrestauglichkeit“, sodass der Verbraucher mit dem Reifen „keine Kompromisse eingehen“ müsse, unterstreicht der Hersteller. Einziger ‚Nachteil‘: Goodyear will den Reifen nicht in Europa anbieten, sondern führt ihn ausschließlich in Nordamerika ein, wie dazu Goodyears Deutschland-Zentrale bestätigt.
