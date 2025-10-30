Markt motorisierter Zweiräder hierzulande und europaweit im Minus

In Deutschland genauso wie in Europa insgesamt haben sich die Neuzulassungen motorisierter Zweiräder während der ersten neun Monate des laufenden Jahres rückläufig entwickelt. Für fünf der größten europäischen Märkte (Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und Großbritannien) berichtet die Association des Constructeurs Européens de Motocycles (ACEM) mit Blick auf Motorräder ein Minus von 7,2 Prozent auf in Summe knapp 823.800 neue Maschinen im Zeitraum von Januar bis September. „Größter Verlierer“ ist dabei der deutsche Markt, für das die ACEM-Statistik diesbezüglich einen Rückgang um fast ein Viertel ausweist auf 140.100 Neufahrzeuge. Der Industrieverband Motorrad e.V. (IVM) meldet nicht nur ein vergleichbares Minus zum Vorjahreszeitraum bzw. mit knapp 139.500 Einheiten eine ähnliche Zahl neu zugelassener Maschinen, sondern schlüsselt seinen Wert zudem nach Segmenten auf.

