Offenbar „TKC-80“-Nachfolger in Arbeit

Als Marktplatz rund um das Thema Motorrad, Bekleidung, Zubehör usw. sieht sich die Plattform 1000PS nicht zuletzt als Onlinemagazin in Sachen motorisierte Zweiräder. Insofern präsentiert sie auch entsprechende Berichte aus der Welt der Bikes. Dazu gehörte unlängst eine Geschichte in Bezug auf das Continental-Modell „TKC 80“, das der Hersteller seit inzwischen weit mehr als 30 Jahren mit unverändertem Profildesign im Markt anbietet, selbst wenn er eigenen Worten zufolge beispielsweise die Mischung des Reifen über die Jahre beständig weiterentwickelt hat. Wie einem 1000PS-Beitrag nun allerdings zu entnehmen ist, arbeitet man ganz offensichtlich an einem Nachfolger des „TKC 80“, der genauso wie das Original wieder zu jeweils der Hälfte für einen Einsatz auf und abseits befestigter Straßen ausgelegt sein soll. Einen Prototyp hat die Redaktion des Magazins demnach anlässlich der Bosnia Rally in Augenschein nehmen können. Was es mit alldem auf sich hat, lässt sich einem gut zehnminütigen YouTube-Video entnehmen, wobei einem darin zu Wort kommenden Conti-Verantwortlicher allerdings nichts Konkretes über einen Marktstart des neuen Reifens zu entlocken war. Auf die Frage, ob es vielleicht 2024 schon so weit sein oder es noch etwas länger dauern könnte, hieß es: „Man muss jetzt nicht sofort auf einen neuen Reifen spekulieren.“