Nächstes rundes „TKC-80“-Jubiläum

Ist das letzte runde Jubiläum des Motorradreifens „TKC 80“ mittlerweile schon wieder zehn Jahre her und das Profil trotz Gerüchten zu einem möglichen Nachfolger weiterhin im Markt erhältlich, kann sein Hersteller Continental nunmehr folglich ein weiteres solches feiern: Der 1985 eingeführte Enduroreifen begeht 2025 sein 40-Jähriges. Dabei sei es ihm Anbieteraussagen zufolge seit seiner Produkteinführung „gelungen, sich ständig neuen Performance-Leveln anzupassen und Motorradfahrerinnen und -fahrer aus aller Welt mit seinen ausgezeichneten Fahreigenschaften fortlaufend zu begeistern“. Anlässlich seines aktuellen Jubiläums startet Conti die Kampagne „On the Trail of a Legend“ samt Promotionaktion in ausgewählten Ländern.

