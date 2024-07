Nun stellt Pirelli auch den ersten FSC-zertifizierten Fahrradreifen vor

Vor rund drei Jahren hatte Pirelli den nach seinen Worten weltweit ersten FSC-zertifizierten Pkw-Reifen vorgestellt – das Kürzel steht für Forest Stewardship Council – in Form einer „P-Zero“-Variante für die Erstausrüstung von BMWs Plug-in-Hybrid X5 xDrive45e. Anfang dieses Jahres folgten dann entsprechende Formel-1-Reifen, und jetzt legt der italienische Reifenhersteller noch einmal nach: bei seinen Fahrradreifen. Denn laut dem Unternehmen ist sein neues Modell „P Zero Race TLR RS“ der erste Reifen im Radsportbereich, bei dem FSC-zertifizierter Naturkautschuk verwendet wird. „Diese Zertifizierung belegt, dass der verwendete Naturkautschuk aus Plantagen stammt, deren Bewirtschaftungsform die Artenvielfalt bewahrt und dem Leben der Gemeinden und der lokalen Arbeiter Nutzen bringt“, erklärt Pirelli. Der „P Zero Race TLR RS“ stellt demnach die neueste Entwicklung von Straßenradreifen des Anbieters dar. Er sei speziell für den Einsatz bei Radrennen entwickelt worden und soll sich durch Grip bei allen Witterungsbedingungen, gute Straßenhaftung beim Bremsen, Beschleunigen und Kurvenfahren sowie einen sehr niedrigen Rollwiderstand und ein geringes Gewicht auszeichnen.