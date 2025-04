EMEA-Präsident Chris Delaney nicht mehr bei Goodyear beschäftigt

War man sich bisher nicht sicher, ob Goodyears Präsident für die EMEA-Region (Europa, Mittlerer Osten, Afrika) Christopher R. Delaney nur vorübergehend beurlaubt oder endgültig aus dem Unternehmen ausgeschieden sei , herrscht nun Klarheit: Wie der US-amerikanische Reifenhersteller dazu am Gründonnerstag im Rahmen einer Börsenmitteilung erklärte, ist Delaney seit dem 14. April kein Beschäftigter mehr. Goodyear fügt an: „Das Ausscheiden von Herrn Delaney stand in keinem Zusammenhang mit den Finanz- oder Betriebsergebnissen, der Berichterstattung oder den internen Kontrollen des Unternehmens.“

