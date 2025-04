Beste Onlineshops für Pkw-Reifen und Autoteile/-zubehör gekürt

Gemeinsam mit ServiceValue hat Deutschlandtest – eine Marke der Burda-Verlagsgruppe – ähnlich wie zuletzt schon ComputerBild wieder einen Blick auf das Thema Onlinekauf geworfen und dafür 2.500 Shops in zahlreichen Kategorien angefangen bei A wie Akkus/Batterien bis hin zu Z wie Zeitschriftenabos untersucht. In Sachen Autoreifen wird derjenige des zu den Goodyear Retail Systems (GRS) zählenden Handelskonzeptes Quick zum Sieger gekürt gefolgt von acht weiteren Onlinereifenanbietern, die als Topshop klassifiziert werden. In der Kategorie Autoteile und -zubehör hat der Webshop der zu Continental gehörenden Kette Vergölst das Rennen gemacht als bester Onlineshop in diesem Bereich, während weitere 14 Anbieter als Topshop bezeichnet werden. Zusätzlich dürfen sich hier wie da einige über die Auszeichnung als „Fünf-Jahres-Sieger“ freuen, weil sie es in den Jahren 2021 bis 2025 fünfmal unter die als Toponlineshop Gewürdigten geschafft haben oder dabei gar Erste in einer der beiden Teilkategorien wurden. Dazu zählen einerseits Quick, Tirendo, Reifen.com, Reifen-Pneus-Online, Reifendirekt und Oponeo beim Thema Autoreifen sowie andererseits Vergölst, ATU, Kfzteile24, ATP Autoteile, Motointegrator, Pkwteile, Autoteiledirekt und Autoplus in Bezug auf Autoteile und -zubehör.