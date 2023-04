Doppelsieg für Bridgestone im ersten EWC-Lauf, Dunlop mit auf dem Podium

Bei den 24 Stunden von Le Mans haben sich zwei der drei auf Bridgestone ins Rennen gegangenen Teams die vordersten beiden Plätze beim ersten Lauf der Motorradlangstreckenweltmeisterschaft EWC (Endurance World Championship) sichern können. Mit FCC TSR Honda sicherte sich das amtierende Championteam den Sieg vor dem Rennstall YART Yamaha. Das auf Dunlop-Reifen vertrauende Fahrertrio Markus Reiterberger, Ilya Mykhalchyk und Jeremy Guarnoni von BMW Motorrad World Endurance hatte sich mit beiden Teams packende Kämpfe geliefert und zwischenzeitlich auch in Führung gelegen. Doch ein Sturz machte einen achtminütigen Reparaturstopp nötig, sodass man bis auf Rang sechs zurückfiel, sich dann aber wieder nach vorne kämpfen und zumindest Platz drei auf dem Podium erobern konnte. Insofern geht das Team auf dem dritten Gesamtrang liegend in den zweiten von in diesem Jahr insgesamt vier EWC-Läufen. Als nächste Runde stehen die 24 Stunden von Spa für den 16. bis 18. Juni im Rennkalender. christian.marx@reifenpresse.de