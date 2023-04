Starterfeld der 24 Stunden von Le Mans mehrheitlich auf Dunlop

An diesem Wochenende startet die Motorradlangstreckenweltmeisterschaft EWC (Endurance World Championship) in die neue Saison mit den 24 Stunden von Le Mans. Bei dem Lauf werden an der Mehrheit der dort startenden Maschinen Dunlop-Reifen montiert sein. Wie es heißt, rüstet die in hiesigen Regionen genauso wie Avon zu Goodyear zählende Marke 39 von alles in allem 54 ins Rennen gehenden Motorräder aus. Davon entfallen alleine 34 Maschinen auf das Superstock-Klassement, das seit vergangenem Jahr allerdings ohnehin exklusiv von Dunlop ausgestattet wird, während die EWC-Wertung nach wie vor auch anderen Reifenherstellern offensteht. So unterstützt Bridgestone beispielsweise drei der Topteams bei der Langstreckenserie. Dazu zählt nicht zuletzt der im Vorjahr siegreiche Rennstall FCC TSR Honda sowie darüber hinaus noch die Teams Yoshimura SERT Motul – Gewinner der Saison 2021 – und YART Yamaha. cm