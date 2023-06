Podium beim EWC-Lauf in Spa dasselbe wie zuvor in Le Mans

Beim zweiten von insgesamt vier Läufen zur Motorradlangstreckenweltmeisterschaft EWC (Endurance World Championship) ist der Zieleinlauf auf den Plätzen eins bis drei derselbe gewesen wie zuvor bei dem Rennen Mitte April in Le Mans. Denn bei den 24 Stunden in Spa-Franchorchamps am vergangenen Wochenende haben sich erneut die beiden auf Bridgestone-Reifen an ihren Maschinen vertrauenden Rennställe FCC TSR Honda und YART (Yamaha Austria Racing Team) die Plätze eins und zwei sichern können gefolgt von dem auf Dunlop-Gummis vom Typ „KR109“ und „KR108“ am Vorder-/Hinterrad antretenden Team BMW Motorrad World Endurance, das vergangenes Jahr in Belgien noch auf Platz eins hatte fahren können. Als Nächstes stehen nun noch die acht Stunden im japanischen Suzuka (4.-6. August) sowie der Bol d’Or im französischen Le Castellet (14.-17. September) im EWC-Rennkalender.