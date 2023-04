114.000 als AZuR-Zahl des Monats könnte bis 2027 auf 234.000 steigen

Das auch als Allianz Zukunft Reifen (AZuR) bekannte Innovationsforum Altreifenrecycling hat 114.000 zur Zahl des Monats gekürt. Denn das ist demnach die Menge in Tonnen, die 2021 „in Relation zu qualitativ vergleichbaren, hochwertigen Neureifen“ durch die Fertigung runderneuerter Reifen an Kohlendioxid eingespart werden konnte in Deutschland. Könnten wie von AZuR angestrebt die Marktanteile runderneuerter Reifen hierzulande bis zum Jahr 2027 auf zehn Prozent im Pkw-Bereich und 40 Prozent im Lkw-Bereich erhöht werden, ließen sich mit deren Fertigung dann rund 234.000 Tonnen Kohlendioxidemissionen pro Jahr einsparen, heißt es. „Das entspricht hochgerechnet dem jährlichen Kohlendioxidausstoß der Gasheizungen von rund 47.350 Einfamilienhäusern mit je vier Bewohnern“, wie AZuR vorrechnet. Dies unter Bezug auf die aus einem angenommenen durchschnittlichen jährlichen Energiebedarf von 20.000 kWh von einem Vier-Personen-Haushalt resultierenden Kohlendioxidemissionen von gut 4.900 Kilogramm. cm