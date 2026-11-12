Rückruf von rund 470 in die US exportierten „Pilot Alpin 5 SUV“

Michelin ruft in den USA rund 470 Winterreifen des Typs „Pilot Alpin 5 SUV“ in der Größe 235/55 R19 105H XL zurück, die zwischen dem 12. Mai 2024 und dem 5. September dieses Jahres im Konzernwerk in Bad Kreuznach gefertigt wurden. Laut Angaben der US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) fehlt bei ihnen das DOT-Zertifizierungszeichen – das Kürzel steht für Department of Transportation – auf den Reifenflanken. Aufgefallen ist Michelin das Ganze Anfang Oktober demnach selbst, worauf der Hersteller nach einer ersten Untersuchung betroffene Reifenbestände „umgehend gesperrt und isoliert“ habe, um zu verhindern, dass weitere Reifen in den Verkehr gelangen. Im Rahmen einer weitergehenden Analyse des Vorfalls habe sich dann bestätigt, dass die betreffenden Reifen alle in den sogenannten Federal Motor Vehicle Safety Standards (FMVSS) festgeschriebenen US-amerikanischen Sicherheitsvorschriften für Kraftfahrzeuge und deren Bauteile erfüllen mit Ausnahme eben besagter DOT-Kennzeichnung derjenigen Reifen, die in der Zeit beginnende mit der 19. Kalenderwoche bis hin zur 35. Kalenderwoche 2026 in Bad Kreuznach gefertigt und in den US-Markt exportiert wurden. „Alle übrigen Kennzeichnungen auf den Reifen entsprechen den geltenden Vorschriften“, so die NHTSA weiter, laut der ihr im Zusammenhang mit dieser Angelegenheit keine Sicherheitsvorfälle gemeldet wurden.