EIMA 2026: Alliance Tires zeigt Agri Nova zum ersten Mal auf großer Bühne

Die Yokohama-Marke Alliance Tires zeigt auf der EIMA International 2026 in Bologna neben Altbekanntem zum ersten Mal seinen Agri Nova auf einer großen Messe. Der R-1-Diagonalreifen wurde den Angaben nach für gemischte Einsätze konzipiert, die Feldarbeit mit regelmäßigem Straßentransport verbinden. Sein Mehrwinkelprofil nutze drei verschiedene Stollenwinkel für zuverlässige Feldtraktion bei gleichzeitig ruhiger und stabiler Fahrt auf der Straße. Die überlappenden Mittelstollen sollen Vibrationen reduzieren und den gleichmäßigen Verschleiß des Reifens fördern. Ein quadratisches Profil und eine breite Lauffläche schaffen eine breite Aufstandsfläche, die das Gewicht gleichmäßiger verteilt, verspricht der Hersteller. Die Selbstreinigung des R-1-Reifens werde durch doppelte Verbindungsstege, Schlammbrecher und gleichmäßig geformte Laufflächenhohlräume unterstützt. „Von Landwirten wird erwartet, dass sie gleichzeitig die Produktivität steigern, Kosten kontrollieren und ihr Land schützen,“ sagt Sandeep Unni, Vice President Sales bei Y-ATG. „Der richtige Reifen kann alle drei Ziele unterstützen – verbesserte Traktion, eine größere Aufstandsfläche und eine längere Lebensdauer.“