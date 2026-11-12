Bridgestone präsentiert neue Radialreifen für Boeing 737

Bridgestone hat die Einführung einer neuen Generation von Flugzeugreifen für die Boeing 737 bekannt gegeben. Die neue Laufflächenmischung und optimierte Aufstandsfläche verbessern laut Hersteller die Verschleißfestigkeit des Radialreifens und reduzieren ungleichmäßigen Abrieb. Zudem sei die Haltbarkeit der Reifenkarkasse durch eine optimierte Seitenwandkonstruktion verbessert worden. „In Kombination mit fortschrittlichen Lösungen zur Vorhersage des Reifenverschleißes, die gemeinsam mit Fluggesellschaften entwickelt wurden, sowie der Runderneuerung tragen die neuen Reifen dazu bei, die betriebliche Effizienz zu steigern. Sicherheit und Zuverlässigkeit stehen dabei weiterhin im Mittelpunkt“, erklärt das japanische Unternehmen. Die Reifen wurden zunächst bei den Fluggesellschaften eingeführt, mit denen das Unternehmen bei der Entwicklung zusammengearbeitet hat. Künftig sollen Fluggesellschaften weltweit folgen. Ab 2027 sollen sie zudem bei weiteren Flugzeugtypen zum Einsatz kommen.