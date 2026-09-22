Michelin feiert 60-jähriges Werkjubiläum in Bad Kreuznach mit großem Festakt

Wie vor wenigen Wochen bereits angekündigt, hat gestern nun der große Festakt anlässlich des 60-jährigen Jubiläums des Michelin-Reifenwerkes in Bad Kreuznach stattgefunden, an dem immerhin 130 Gäste teilgenommen haben. „Unser Werk in Bad Kreuznach hat eine Tradition und eine Kultur, die uns zu etwas Besonderem machen“, unterstrich Werkdirektor Guilhem Vogel. Er bedankte sich ausdrücklich bei allen heutigen und früheren Beschäftigten für ihren Beitrag zur Entwicklung des Standorts. „Heute transformieren wir unser Werk mit der Unterstützung unserer Zentrale. Aber Transformation gelingt nur mit den Menschen. 60 Jahre sind ein guter Moment, zurückzublicken. Aber vor allem sind sie ein guter Moment, nach vorn zu schauen. Mit Mut, Innovationsgeist und Verantwortung.“

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