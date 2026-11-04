Auch der „normale“ ID.Polo ab Werk auf Bridgestone-Reifen

Dass Continental zum Kreis der Lieferanten von Erstausrüstungsreifen für den ID.Polo von Volkswagen zählt bzw. Volkswagen OE-Freigaben für gleich drei Profile des deutschen Reifenherstellers erteilt hat, ist schon seit Längerem bekannt. Auch dass die GTI-Variante des Wagens ab Werk optional mit Bridgestones „Potenza Sport“ bestückt werden kann, ist nichts Neues. Im Zusammenhang mit der Bekanntgabe des ID.Polo als Gesamtsieger bei den von Bridgestone als Partner unterstützten „German Car of the Year Awards 2027“ weist der Reifenanbieter nunmehr allerdings zusätzlich darauf hin, dass man auch für die Normalausführung dieses Wagens Reifen zu Volkswagen ans Band liefert. Ganz konkret handelt es sich dabei demnach um den „Turanza 6“ in den Dimensionen 215/50 R18 92 T und 225/40 R19 93 T XL. „Wir gratulieren Volkswagen herzlich zum Gesamtsieg und allen weiteren Preisträgern zu ihren Auszeichnungen“, sagt Christian Mühlhäuser, Bridgestone Vice President Europe Consumer Replacement bei Bridgestone. Die diesjährigen Gewinner zeigten, wie vielfältig sich die Automobilindustrie weiterentwickele.

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