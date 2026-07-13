Tests im Vorfeld der GCOTY-Awards mit Bridgestone-Unterstützung

Wie in den Jahren zuvor, fungiert Bridgestone 2026 erneut als Partner der „German Car of the Year“ (GCOTY) genannten Awards. Aber nicht nur das: Der Reifenhersteller hat darüber hinaus die offiziellen Testfahrten im Vorfeld der Auszeichnung unterstützt, bei der sich Anfang Juli in Alsfeld diesmal 25 Automobilhersteller mit insgesamt mehr als 60 aktuellen und zukünftigen Fahrzeugmodellen dem Urteil einer Fachjury stellten. Letztere setzt sich in diesem Jahr aus 35 nationalen und internationalen Fachjournalisten aus dem Automobilbereich zusammen. Bei den Tests in Alsfeld haben sie die Wagen auf Herz und Nieren geprüft, um in der Vorauswahl die überzeugendsten Modelle in den einzelnen Fahrzeugkategorien zu ermitteln.

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