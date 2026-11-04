Schaeffler streicht rund 2.660 Stellen in Deutschland und kündigt Ergebnisverbesserungsprogramm an

Um auf die Automobilkrise, rückläufige Verbrennermärkte und hohe Personalkosten zu reagieren, hat Schaeffler, Ankeraktionär der Continental, ein neues Ergebnisverbesserungsprogramm beschlossen. Netto werden demnach europaweit 3.460 Stellen abgebaut. Davon entfallen etwa 2.660 auf Deutschland, so Schaeffler. Fünf Standorte sollen geschlossen oder aufgegeben werden, darunter die Werke in Dortmund, Morbach, Berlin und Schwalbach sowie das belgische Werk in Herstal. Die Umsetzung erfolge bis 2028 sozialverträglich im Dialog mit den Betriebsräten und werde durch einen Solidaritätsbeitrag flankiert, der unter anderem einen temporären Gehaltsverzicht über alle Hierarchieebenen hinweg vorsehe. Das Programm erfordere einmalige Aufwendungen von rund 480 Millionen Euro und soll laut Unternehmen ab 2030 jährliche Einsparungen von rund 300 Millionen Euro bringen.

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