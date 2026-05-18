ID.Polo GTI optional ab Werk auf Bridgestones „Potenza Sport“

Es sei der „GTI einer neuen Zeit“ – das sagt Volkswagen mit Blick auf sein erstes rein elektrisch angetriebenes Fahrzeug mit eben diesem Namensbestandteil in seiner Modellbezeichnung. Wobei der Fahrzeughersteller den neuen ID.Polo GTI exakt 50 Jahre nach dem 1976er-Debüt des VW Golf GTI beim diesjährigen 24-Stunden-Rennen Mitte Mai am Nürburgring vorgestellt hat. Als „kraftvoller, hoch agiler und zugleich alltagstauglicher Kompaktsportwagen“ soll er dank einer Leistung von 166 kW (226 PS) aus dem Stand heraus in 6,8 Sekunden die 100-km/h-Marke knacken. Wenn Käufer des „bald“ erhältlichen Wagens – von Haus aus mit 19-Zoll-Alurädern ausgestattet und auf Pressefotos auch auf Pirellis „Cinturato P7“ zu sehen – die maximal 290 Newtonmeter Drehmoment seines Antriebes auf die Straße bringen wollen, können sich „Fahrer mit besonders dynamischem Anspruch“ laut VW für eine Erstausrüstung mit Bridgestone-Reifen vom Typ „Potenza Sport“ in der Dimension 235/40 R19 als Sonderausstattung entscheiden. Sie wurden demnach speziell für ihn entwickelt, sagt der Fahrzeug- und bestätigt der Reifenhersteller.

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