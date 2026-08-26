OE-Freigaben für drei Conti-Profile beim ID.Polo

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Für den neuen Volkswagen ID. Polo sind die Conti-Reifen „ EcoContact 7”, „AllSeasonContact 2“ und „WinterContact TS 870 P“ (von links) in zahlreichen Ländern weltweit freigegeben bzw. empfohlen (Bilder: Volkswagen, Continental)

Während Volkswagen die GTI-Version des Wagens ab Werk mit Bridgestone-Reifen bestückt, hat der Fahrzeughersteller für seinen ID.Polo eine Erstausrüstungsfreigabe für Contis „EcoContact 7“ in den Größen 215/55 R17 94T FR und 215/50 R18 92T FR erteilt. Für Fahrten bei winterlichen Bedingungen empfiehlt der Fahrzeughersteller darüber hinaus den „WinterContact TS 870 P“ des Reifenanbieters in der Dimension 215/50 R18 96T XL, während Fahrer, die das ganze Jahr über auf einen einzigen Reifensatz setzen möchten, bei diesem Automodell auf den „AllSeasonContact 2“ in 215/50 R18 96T XL zurückgreifen können.

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