OE-Freigaben für drei Conti-Profile beim ID.Polo

Während Volkswagen die GTI-Version des Wagens ab Werk mit Bridgestone-Reifen bestückt, hat der Fahrzeughersteller für seinen ID.Polo eine Erstausrüstungsfreigabe für Contis „EcoContact 7“ in den Größen 215/55 R17 94T FR und 215/50 R18 92T FR erteilt. Für Fahrten bei winterlichen Bedingungen empfiehlt der Fahrzeughersteller darüber hinaus den „WinterContact TS 870 P“ des Reifenanbieters in der Dimension 215/50 R18 96T XL, während Fahrer, die das ganze Jahr über auf einen einzigen Reifensatz setzen möchten, bei diesem Automodell auf den „AllSeasonContact 2“ in 215/50 R18 96T XL zurückgreifen können.