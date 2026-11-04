Motorradmessen Dortmund und Erfurt starten Kartenvorverkauf

Die Messe Dortmund hat den Ticketshop für seine vom 4. bis zum 7. März in der Ruhrmetropole stattfindende „Motorräder“ geöffnet. Heißt: Ab sofort können Zweiradfans unter https://shop.motorraeder-dortmund.de/webshop/100/tickets Eintrittskarten für die Motorradmesse erwerben. Nachdem bei der diesjährigen Ausgabe 102.000 Besucher gezählt wurden, die sich über das Angebot der vor Ort vertretenen rund 300 Aussteller informieren wollten, soll auch das 2027er-Event wieder eine große Markenvielfalt mit persönlicher Beratung und aktiven Fahrerlebnissen verbinden. Außerdem sind seit dem 1. November online schon Tickets auch für die Motorradmesse Erfurt am 13. und 14. März in der thüringischen Landeshauptstadt erhältlich über die Website www.motorradmesse-erfurt.de. Dort finden sich demnach zudem weitere Informationen zu der Messe, die in diesem Frühjahr mehr als 21.000 Besucher angelockt hat. So wie es aussieht, wird der Eintrittskartenonlineshop für die vom 19. bis zum 21. Februar 2027 terminierte nächste Intermot in Köln ebenfalls wohl bald öffnen: Wie es dazu unter www.intermot.de/die-messe/tickets/tickets-kaufen/ heißt, werde es mehr Informationen dazu „demnächst“ geben.