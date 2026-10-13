Anfang Juni 2027 soll es erstmals einen „European Tyre Pressure Day” geben

Wohl nach Vorbild der lange Jahre hierzulande durchgeführten, aber nach Ausscheiden des Deutschen Verkehrssicherheitsrates (DVR) aus der „Initiative Reifenqualität – Ich fahr auf Nummer sicher!” mittlerweile schon einige Zeit ruhenden/eingestellten Aktion „Wash & Check“ ruft die Allianz Zukunft Reifen (AZuR) für den 3. Juni 2027 nunmehr den ersten sogenannten „European Tyre Pressure Day“ aus. An diesem Tag sollen Werkstätten, Waschanlagen, Flotten, Unternehmen, Hochschulen, Kommunen und Privatleute in ganz Europa den Reifendruck ihrer Fahrzeuge prüfen – angefangen bei den über 90 Partnern des Netzwerkes selbst. Ziel des neuen europaweiten Aktionstages soll AZuR zufolge sein, sichtbar zu machen, „wie viel Reifenleben an dieser kleinen Routine hängt – und wie viele Reifen heute aussortiert werden, obwohl ihr Profil noch ausreichen würde“. Teilnehmen kann jede und jeder: Eine Anmeldung ist ab sofort über die Kampagnenseite unter www.european-tyre-pressure-day.com möglich.

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