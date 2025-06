Vier weitere Partner treten der Allianz Zukunft Reifen bei

Die Allianz Zukunft Reifen (AZuR) wächst weiter, vier neue Partner stärken das europäische Netzwerk entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Der italienische Maschinenhersteller Matteuzzi, der niederländische Spezialist für die mechanische Aufbereitung technischer Gummiabfälle VS Rubber Recycling, der aus Chemnitz stammende Sondermaschinenbauer Ermafa sowie der deutsche Spezialist für Reifenreparaturen und praxisnahe Weiterbildungen Tip Top Automotive stehen dem Netzwerk zufolge „für internationale Erfahrung, innovative Technologien und effiziente Lösungen für die Reifen-/Recyclingbranche“, wie es dazu in einer Mitteilung heißt. „Mit diesen vier Neupartnern gewinnen wir wertvolle Expertise in den Bereichen Maschinenbau, Materialkreislauf und Reparatur hinzu. Das schafft frische Impulse und ist ein Gewinn für das ganze Netzwerk“, freut sich Christina Guth, AZuR-Koordinatorin.

