Apollo Tyres baut Deutschland-Vertrieb mit fünf neuen Kollegen deutlich aus

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Apollo Tyres hat sich in den vergangenen Monaten die Unterstützung von vier neuen Gebietsleitern für den Deutschland-Vertrieb gesichert und möchte damit seinen Kunden und Handelspartnern vor Ort näher kommen; das sind Daniel Matic (von oben links nach unten rechts), Jozsef Zwick, Yannik Fürst und Mandy Dürnsteiner (Bilder: Apollo Tyres Deutschland)

Nachdem Apollo Tyres Deutschland bereits in den vergangenen Monaten Veränderungen in seinem Vertriebsteam vollzogen hat, stoßen nun drei weitere neue Kollegen dazu und sollen – so der Hersteller in einer Mitteilung – „die Expertise im Vertrieb ausbauen“. Während Daniel Matic und Jozsef Zwick bereits seit einiger Zeit an Bord sind, hat sich Apollo Tyres für seinen Deutschland-Vertrieb nun die Unterstützung von Yannik Fürst, Helmut Metzner und Mandy Dürnsteiner gesichert.

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