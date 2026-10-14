https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/10/Apollo-Tyres-hat-sich-in-den-vergangenen-Monaten-die-Unterstuetzung-von-vier-neuen-Gebietsleitern-fuer-den-Deutschland-Vertrieb-gesichert.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-10-14 12:38:212026-10-14 12:38:21Apollo Tyres baut Deutschland-Vertrieb mit fünf neuen Kollegen deutlich aus
Apollo Tyres baut Deutschland-Vertrieb mit fünf neuen Kollegen deutlich aus
Nachdem Apollo Tyres Deutschland bereits in den vergangenen Monaten Veränderungen in seinem Vertriebsteam vollzogen hat, stoßen nun drei weitere neue Kollegen dazu und sollen – so der Hersteller in einer Mitteilung – „die Expertise im Vertrieb ausbauen“. Während Daniel Matic und Jozsef Zwick bereits seit einiger Zeit an Bord sind, hat sich Apollo Tyres für seinen Deutschland-Vertrieb nun die Unterstützung von Yannik Fürst, Helmut Metzner und Mandy Dürnsteiner gesichert.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!