Autopromotec setzt Dialogveranstaltung fort und diskutiert Rolle von ADAS-Systemen

Das bloße Vorhandensein von Fahrerassistenz- bzw. ADAS-Systemen in Fahrzeugen reicht allein nicht aus, um Sicherheit zu gewährleisten: Kameras, Radar, Sensoren und Software müssen während des gesamten Lebenszyklus des Fahrzeugs leistungsfähig und ordnungsgemäß kalibriert bleiben. Dies war die zentrale Botschaft, die in Rom bei der Veranstaltung „Invisible Safety: ADAS, Wartung und eine Kultur der Prävention im Zeitalter des intelligenten Autos“ zum Ausdruck kam, die kürzlich von den Machern der Autopromotec unter der Überschrift The Dialogues organisiert wurde.

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