https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/10/Beim-juengsten-Autopromotec-The-Dialogue-Event-stand-das-Thema-Fahrerassistenz-bzw.-ADAS-Systeme-auf-der-Agenda.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-10-13 14:53:092026-10-13 14:53:09Autopromotec setzt Dialogveranstaltung fort und diskutiert Rolle von ADAS-Systemen
Autopromotec setzt Dialogveranstaltung fort und diskutiert Rolle von ADAS-Systemen
Das bloße Vorhandensein von Fahrerassistenz- bzw. ADAS-Systemen in Fahrzeugen reicht allein nicht aus, um Sicherheit zu gewährleisten: Kameras, Radar, Sensoren und Software müssen während des gesamten Lebenszyklus des Fahrzeugs leistungsfähig und ordnungsgemäß kalibriert bleiben. Dies war die zentrale Botschaft, die in Rom bei der Veranstaltung „Invisible Safety: ADAS, Wartung und eine Kultur der Prävention im Zeitalter des intelligenten Autos“ zum Ausdruck kam, die kürzlich von den Machern der Autopromotec unter der Überschrift The Dialogues organisiert wurde.
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