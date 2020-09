Ans und ins Netz: Innovationsforum Altreifenrecycling startet im Web

Seit Kurzem ist das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderte Innovationsforum Altreifenrecycling aktiv, das die „Initiierung eines interdisziplinären Netzwerkes aus Wirtschaft und Wissenschaft auf dem Innovationsfeld“ als Ziel hat. Anders formuliert geht es letztlich darum, den Altreifenberg abzubauen und Altgummi und -reifen auch bei einem sich stark wechselnden Markt weiterhin vollumfänglich wiederzuverwerten. Das komplette Projekt ist dabei in mehrere Phasen eingeteilt. Um die Ziele und Ergebnisse transparent zu dokumentieren und das Netzwerk möglichst schnell aufzubauen, stand die Programmierung einer passenden Internetseite zu Beginn auf dem Plan. Und die ist ab sofort unter www.azur-netzwerk.de online. „Der Name ‚AzuR‘ stammt aus der Idee, dem Forum den Beinamen ‚Allianz Zukunft Reifen‘ zu geben“, erläutert Yorick M. Lowin, Geschäftsführer des Bundesverbandes Reifenhandel und Vulkaniseurhandwerk e.V. (BRV). Die Branchenvertretung ist Initiator des Projektes und möchte damit alle Akteure rund um Reifen an einen Tisch zu bringen. cm

