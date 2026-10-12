Formel-E-Boliden der vierten Generation auf „Potenza“-Rennreifen

, ,
Mit den neuen Rennreifen für die vierte Generation der Formel-E-Boliden, die dank einer Spitzenleistung von 600 kW/815 PS in lediglich 1,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen und eine Höchstgeschwindigkeit von 335 km/h erreichen, hatten zugleich auch ein neues Bridgestone-Motorsport-Logo und entsprechende Designelemente ihre Premiere (Bild: Bridgestone)

Mit Beginn der Saison 2026/2027 löst Bridgestone bekanntlich Hankook als bisherigen exklusiven Reifenausrüster der Formel E ab. Heißt: Bei den Saisonauftaktrennen am 18./19. Dezember im saudi-arabischen Dschidda werden die elektrisch angetriebenen Rennwagen der sogenannten vierten Generation folglich samt und sonders auf „Potenza“-Reifen des japanischen Herstellers starten. Stehen zuvor Mitte November noch Testfahrten in Madrid/Spanien an und hat die Formel-E-Weltpremiere Bridgestones schon Ende September stattgefunden, will das Unternehmen mit seinem Einstieg bei der Serie eigenen Worten zufolge „ein neues Kapitel seines Motorsportengagements“ schreiben und die als technologisch fortschrittlich beschriebene Plattform als „mobiles Labor“ nutzen, um seine Technologien weiterzuentwickeln sowie seine Produkt- und Fertigungskompetenz zu stärken.

Ende September fand in Rom die Bridgestone-Formel-E-Weltpremiere statt mit (von links) Emilio Tiberio, West-CTO bei dem Reifenhersteller, Formel-E-CEO Jeff Dodds, Bridgestones Global CEO und Representative Executive Officer Yasuhiro Morita, Marek Nawarecki von der FIA und dort Senior Circuit Sport Director sowie Hiroshi Imai, CPO Global Motorsports der Bridgestone Corporation (Bild: Bridgestone)

Ende September fand in Rom die Bridgestone-Formel-E-Weltpremiere statt mit (von links) Emilio Tiberio, West-CTO bei dem Reifenhersteller, Formel-E-CEO Jeff Dodds, Bridgestones Global CEO und Representative Executive Officer Yasuhiro Morita, Marek Nawarecki von der FIA und dort Senior Circuit Sport Director sowie Hiroshi Imai, CPO Global Motorsports der Bridgestone Corporation (Bild: Bridgestone)

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern.

Leser werden

Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen
/0 Kommentare/von
0 Kommentare

Schreiben Sie einen Kommentar

﻿An Diskussionen teilnehmen
﻿Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert