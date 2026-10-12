Formel-E-Boliden der vierten Generation auf „Potenza“-Rennreifen

Mit Beginn der Saison 2026/2027 löst Bridgestone bekanntlich Hankook als bisherigen exklusiven Reifenausrüster der Formel E ab. Heißt: Bei den Saisonauftaktrennen am 18./19. Dezember im saudi-arabischen Dschidda werden die elektrisch angetriebenen Rennwagen der sogenannten vierten Generation folglich samt und sonders auf „Potenza“-Reifen des japanischen Herstellers starten. Stehen zuvor Mitte November noch Testfahrten in Madrid/Spanien an und hat die Formel-E-Weltpremiere Bridgestones schon Ende September stattgefunden, will das Unternehmen mit seinem Einstieg bei der Serie eigenen Worten zufolge „ein neues Kapitel seines Motorsportengagements“ schreiben und die als technologisch fortschrittlich beschriebene Plattform als „mobiles Labor“ nutzen, um seine Technologien weiterzuentwickeln sowie seine Produkt- und Fertigungskompetenz zu stärken.

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