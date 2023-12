Enliten-Technologien werden Bridgestones „Herzstück“ des neuen Formel-E-Vertrages

Ab der Saison 2026/27 übernimmt Bridgestone die Belieferung der Formel E mit Reifen, wie dazu der World Motor Sport Council vergangene Woche mitgeteilt hatte. Der zunächst auf drei Jahre angelegte WM-Ausrüstervertrag mit der FIA sei „ein weiterer Meilenstein der nachhaltigen globalen Motorsportstrategie des Unternehmens“, betont dazu jetzt der Hersteller. „Motorsport ist die Leidenschaft von Bridgestone“, unterstreicht Shu Ishibashi, Global CEO und Representative Executive Officer, Bridgestone Corporation, und ergänzt: „Das war schon immer so und wird auch so bleiben. Ich freue mich daher zu verkünden, dass wir in diesem Jahr, in dem wir das 60-jährige Bestehen unserer Motorsportaktivitäten feiern, in eine FIA-Weltmeisterschaft zurückkehren. In Anknüpfung an unser 60-jähriges Jubiläum im Motorsport freuen wir uns sehr darauf, ab der Saison 2026/2027 der exklusive Reifenlieferant der FIA für die Formel E zu sein. Bridgestone teilt die Leidenschaft, Rennen zu fahren und zu gewinnen.“ Das „Herzstück“ der Bridgestone-Liefervereinbarung mit der FIA werde „die Erweiterung und Verbesserung der Enliten-Reifenprodukttechnologien sein. Damit ermöglichen wir eine optimale Anpassung, während wir unser ‚New Premium‘ im EV-Zeitalter definieren“, so Ishibashi abschließend. Der Ausrüsterwechsel findet anlässlich der für die Saison 2026/27 geplanten Einführung der neuen Generation-4-Fahrzeuge in der Formel E statt. Derzeit wird die FIA-Weltmeisterschaft von Hankook mit Reifen ausgerüstet.