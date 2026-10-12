Linke übernimmt IT-Leitung bei Vergölst

Als Nachfolger von Lars Frische, der sich nunmehr anderen Aufgaben im Continental-Konzern widmet, ist Lukas Linke seit dem 1. Oktober neuer IT-Leiter der Vergölst GmbH. Der studierte Wirtschaftsinformatiker bringt für seine neue Aufgabe bei der zu dem deutschen Reifenhersteller gehörenden Handelskette viel Erfahrung in den Bereichen IT und E-Commerce mit. Vor seinem Wechsel zu Vergölst war Linke bei der Conti-Tochter ContiTrade als Team Lead Governance & Quality Management BestDrive Lift tätig. Seine berufliche Laufbahn startete er in der Versicherungsbranche bei der VGH in Hannover, bevor es ihn im Anschluss zur Otto Group nach Hamburg zog, wo er Expertise im Bereich E-Commerce sammelte. „Die Kombination aus unterschiedlichen Branchen und digitalen Geschäftsmodellen prägt meine Arbeit bis heute und bildet eine gute Grundlage für meine neue Aufgabe bei Vergölst. Durch meine vorherige Tätigkeit bei ContiTrade konnte ich dem Werkstattgeschäft schon sehr nah kommen“, erklärt Linke.

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