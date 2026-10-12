Mexikanischer VMI-Servicestandort offiziell eröffnet

Mit einem neuen Servicestandort in León (Mexiko) hat das niederländische Unternehmen VMI – ein Hersteller von Maschinen für die Reifenproduktion – seine weltweite Präsenz ausgebaut, um so die lokale Kundenbetreuung zu stärken. Zumal der Anbieter von einem wachsenden Bestand an installierten Anlagen vor Ort berichten kann. Anlässlich der feierlichen Eröffnung mit Politikvertretern wurde parallel ein Kundenseminar angeboten rund um die neuesten Innovationen in den Bereichen Reifenaufbau und Vorbereitung von Reifenkomponenten sowie auch ein Baum gepflanzt. Letzteres soll das VMI-Engagement für Nachhaltigkeit symbolisieren, zumal das Unternehmen gerade erst den EcoVadis-Platinstatus erreicht hat. Der neue Standort in León wurde demzufolge nach höchsten Nachhaltigkeitsstandards konzipiert unter anderem im Hinblick auf Abfallmanagement und Energieverbrauch. „Dieser hochmoderne Standort in León, die Trommelwerkstatt und unsere Präsenz vor Ort werden uns dabei helfen, unsere Kunden in Mexiko effizienter zu unterstützen – durch schnellere Reaktionszeiten und einen verbesserten Service“, erklärt Harm Voortman, CEO der VMI Group. Die Zeremonie in Mexiko folgte auf die kürzliche Eröffnung eines neuen Vertriebs- und Supportbüros von VMI Japan in Yokohama, mit dem der Anlagenbauer der Bedeutung des japanischen Marktes Rechnung tragen will.