https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/10/AutoBild-Vorrunde-Ganzjahresreifentest-2026-ganz-neu.webp 1125 1500 Christian Marx https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christian Marx2026-10-08 15:05:052026-10-09 08:57:27„Großer“ AutoBild-Ganzjahresreifentest: die Guten ins Finale, die Schlechten …
„Großer“ AutoBild-Ganzjahresreifentest: die Guten ins Finale, die Schlechten …
AutoBild hat – versehen mit dem Zusatz Allrad, weil es den eigenständigen Titel AutoBild Allrad schon länger nicht mehr gibt – gerade erst einen SUV-Ganzjahresreifentest veröffentlicht, das legt das Magazin gleich noch mal nach mit seinem „großen“ Vergleich von Allwetterreifen in der Größe 225/45 R17. Wer aber jetzt schon die Endergebnisse des sogenannten Volltests erwartet, muss sich noch ein wenig gedulden. So wie jüngst ein weiteres Mal im Zusammenhang mit dem „großen“, weil zu Beginn 50 Probanden zählenden Winterreifentest ausgesiebt wurde, welche Produkte es ins diesjährige Finale geschafft haben und welche nicht, sind bei den Ganzjahresreifen einstweilen ebenso „nur“ die Ergebnisse der Qualifikationsrunde bekannt gegeben worden.
Diese Autobild ist einfach nur lächerlich. Zeig mir einen Golf der 245/45 19 hat. Ich kann halt keinen Test ernst nehmen wo im Vorfeld schon so ein Fehler gemacht wird.
Sorry, der Fehler ist auf unserem Mist gewachsen: Wie im Text richtig genannt, wurden Reifen der Größe 225/45 R17 auf einem Golf getestet – also 17- und nicht 19-Zöller wie von uns zunächst fälschlicherweise in der Tabelle angegeben. Diese haben wir dank Ihrer Anmerkung zwischenzeitlich korrigiert.
Mit freundlichen Grüßen
Christian Marx
(Redaktion NEUE REIFENZEITUNG)
Die Fehler sind dann aber in den Verlinkungen noch drin. Und zwar ganz unterschiedlich falsch.
Okay danke, dann ist es trotzdem sehr ausfällig dieses Jahr, das fast nur 17 Zoll getestet wird. Sofern man die Info als Hersteller hat, kann man seine Produkte in der Größe natürlich perfekt anpassen
Dann ist ja alles in Butter und du kannst den Test wieder ernstnehmen.