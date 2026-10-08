„Großer“ AutoBild-Ganzjahresreifentest: die Guten ins Finale, die Schlechten …

Qualifikation zum AutoBild-Ganzjahresreifentest 2026

AutoBild hat – versehen mit dem Zusatz Allrad, weil es den eigenständigen Titel AutoBild Allrad schon länger nicht mehr gibt – gerade erst einen SUV-Ganzjahresreifentest veröffentlicht, das legt das Magazin gleich noch mal nach mit seinem „großen“ Vergleich von Allwetterreifen in der Größe 225/45 R17. Wer aber jetzt schon die Endergebnisse des sogenannten Volltests erwartet, muss sich noch ein wenig gedulden. So wie jüngst ein weiteres Mal im Zusammenhang mit dem „großen“, weil zu Beginn 50 Probanden zählenden Winterreifentest ausgesiebt wurde, welche Produkte es ins diesjährige Finale geschafft haben und welche nicht, sind bei den Ganzjahresreifen einstweilen ebenso „nur“ die Ergebnisse der Qualifikationsrunde bekannt gegeben worden.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern.

Leser werden

Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen
/5 Kommentare/von
5 Kommentare
    • Christian Marx says:

      Sorry, der Fehler ist auf unserem Mist gewachsen: Wie im Text richtig genannt, wurden Reifen der Größe 225/45 R17 auf einem Golf getestet – also 17- und nicht 19-Zöller wie von uns zunächst fälschlicherweise in der Tabelle angegeben. Diese haben wir dank Ihrer Anmerkung zwischenzeitlich korrigiert.

      Mit freundlichen Grüßen

      Christian Marx
      (Redaktion NEUE REIFENZEITUNG)

      Antworten

Schreiben Sie einen Kommentar

﻿An Diskussionen teilnehmen
﻿Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!

Schreiben Sie einen Kommentar

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert