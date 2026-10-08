„Großer“ AutoBild-Ganzjahresreifentest: die Guten ins Finale, die Schlechten …

AutoBild hat – versehen mit dem Zusatz Allrad, weil es den eigenständigen Titel AutoBild Allrad schon länger nicht mehr gibt – gerade erst einen SUV-Ganzjahresreifentest veröffentlicht, das legt das Magazin gleich noch mal nach mit seinem „großen“ Vergleich von Allwetterreifen in der Größe 225/45 R17. Wer aber jetzt schon die Endergebnisse des sogenannten Volltests erwartet, muss sich noch ein wenig gedulden. So wie jüngst ein weiteres Mal im Zusammenhang mit dem „großen“, weil zu Beginn 50 Probanden zählenden Winterreifentest ausgesiebt wurde, welche Produkte es ins diesjährige Finale geschafft haben und welche nicht, sind bei den Ganzjahresreifen einstweilen ebenso „nur“ die Ergebnisse der Qualifikationsrunde bekannt gegeben worden.

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