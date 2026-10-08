Induktives Laden von Elektrobussen über die Reifen/Räder

Kabelloses, induktives Laden dürfte zumindest Besitzern eines über eine solche Funktion verfügenden Mobiltelefons bekannt sein. Nicht umsonst bieten auch immer Autos eine entsprechende Ausstattungsoption, sodass ein Smartphone dann nur noch in eine dafür vorgesehene Ladeschale gelegt werden muss. Was aber ist, wenn die Batterie eines Elektrofahrzeuges auf diesem Weg geladen werden soll? Gedanken darüber gemacht hat man sich bei Winduction: Bei dem von dem Spin-off der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) Zürich entwickelten kabellosen Ladesystem für Elektrobusse spielen deren Räder bzw. Reifen die Hauptrolle. Nicht umsonst haben sie beim Namen des Jungunternehmens Pate gestanden: Winduction steht demnach für Wheel-based induction.



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