Damois wechselt von Michelin zu Renault

Hat Carine Damois vor ihrem Wechsel zu Renault seit 2013 in Michelin-Diensten gestanden und zuletzt seit 2021 als stellvertretende Finanzvorständin bei dem Reifenkonzern fungiert, übernimmt sie zum 14. November die Position als Chief Financial Officer bei dem Automobilhersteller (Bild: Renault Group)

Carine Damois wird neue Finanzvorständin der Renault Group. Ihre neue Aufgabe als Chief Financial Officer (CFO) bei dem französischen Automobilhersteller übernimmt sie zum 14. November, wobei sie in dieser Funktion an François Provost – Chief Executive Officer (CEO) des Konzerns – berichtet und Mitglied des Leadership-Teams der Gruppe ist. Ihr wird umfassende Expertise in allen wesentlichen Bereichen des Finanzmanagements attestiert. Denn vor dem Wechsel zu ihrem neuen Arbeitgeber hat sie seit 2013 in Diensten von Michelin gestanden und zuletzt seit 2021 und noch bis Juli dieses Jahres als stellvertretende Finanzvorständin bei dem ebenfalls in Frankreich ansässigen Reifenhersteller fungiert. Vor ihrem Eintritt in das Executive Committee von Michelin bekleidete sie verschiedene Führungspositionen innerhalb des Reifenkonzerns sowie der ehemaligen AREVA-Gruppe, die im Energiesektor aktiv war und 2018 im Zuge einer Umstrukturierung aufgeteilt wurde. „Dabei war sie unter anderem für die Bereiche Produktion, Logistik, Energie, Treasury und Operations verantwortlich. Durch diese vielfältigen Aufgaben verfügt sie über ein tiefes Verständnis der strategischen, finanziellen und operativen Herausforderungen großer internationaler Unternehmen“, ist man bei Renault überzeugt.

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