Werkstattkooperation von Check24 und Reiff Süddeutschland

Mit dem heutigen Tag starten Check24 und die zu dem Reifenhersteller Bridgestone zählende Reiff Süddeutschland Reifen und Kfz-Technik GmbH eine Werkstattkooperation. Im Zuge dessen werden 39 Betriebe letzteren Unternehmens – darunter 28 Kfz-Meisterbetriebe – wie zuvor schon solche von ATU, Bosch-Car-Service, Carat/Drivemotive, Euromaster, Garage4Tires, Reifen Müller oder Vergölst an das Werkstattnetzwerk der Vergleichsplattform angebunden. Hinzu kommen demnach 28 Reiff- sowie elf der zu der Vertriebsmarke Netto Reifen-Räder-Discount zählende Filialen des Anbieters, bei denen Verbraucher nunmehr direkt über Check24 Dienstleistungen wie Reifenmontage und Radwechsel sowie weitere Werkstattservices buchen können. Die Plattform will damit ihr Werkstattnetzwerk in Süddeutschland stärken, zumal sich die neu hinzugekommenen Standorte schwerpunktmäßig in Baden-Württemberg, Bayern und Hessen befinden sollen.

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