Weitere Kia-Erstausrüstung für Nexen Tire

Liefert Nexen Tire Erstausrüstungsreifen bereits für mehrere Kia-Modelle wie den EV3, EV4, EV5, EV6, EV9, Tasman oder PV5 und dabei teils auch für solche für den europäischen Markt, so gesellt sich dazu noch eine weitere Partnerschaft mit dem ebenfalls in Südkorea beheimateten Automobilhersteller. Denn wie das Unternehmen selbst sagt, wird der Sorento nunmehr ebenfalls ab Werk mit Nexen-Reifen bestückt. Dies betreffe den 2027er-Modelljahrgang der Hybridversion dieses Fahrzeuges, wobei Auslieferungen in Nordamerika mit Nexens „Roadian RTX“ in 17 Zoll bestückt werden genauso wie auf Südkoreas Straßen kommende SUVs dieses Typs, der Reifenhersteller für seinen Heimatmarkt denselben Reifen zusätzlich aber noch in 20 Zoll zu Kia ans Band liefert. Aufbauend auf diesem Erstausrüstungserfolg will Nexen seine Partnerschaften mit globalen Automobilherstellern auf den Märkten in Südkorea und Nordamerika weiter vertiefen. „Diese Ausweitung unseres Erstausrüstungsgeschäfts unterstreicht, dass unsere technologische Exzellenz und Produktqualität auf dem Weltmarkt weiterhin Anerkennung finden. Wir werden unsere Partnerschaften mit globalen Automobilherstellern weiter stärken und unser Angebot an Erstausrüstungsreifen künftig ausbauen“, sagt Nexen-CEO John Bosco (Hyeon Suk) Kim.