Reifen-Müller-Betriebe werden Check24-Montagepartner

Nach zuvor schon die Michelin-Kette Euromaster hat das Vergleichsportal Check24 nun auch Reifen Müller (Hammelburg) für eine Partnerschaft in Sachen Reifenmontage und Werkstattservices gewinnen können. Heißt: Kunden können künftig online Reifen über die Plattform kaufen und dabei direkt einen verbindlichen Montagetermin bei einer der 46 Filialen des zu Hankook gehörenden Reifenfachhändlers buchen. Die Reifen werden dann zur ausgewählten Werkstatt geliefert und dort zum Festpreis montiert. Der Kunde muss lediglich zur Werkstatt fahren und braucht sich nicht weiter den Transport zum jeweiligen Betrieb zu kümmern. „Mit dieser Kooperation können wir unseren Kunden einen großartigen Service anbieten. Ein so verlässlicher Partner wie Reifen Müller steht für umfassenden Service und Kundenorientierung, der hervorragend zu der Marke Check24 passt”, sagt Thilo Knaupp, CEO der Check24 Autoteile GmbH. „Durch den Ausbau unserer Zusammenarbeit mit Check24 erreichen wir zusätzlich zu unseren Ladengeschäften mehr Kunden, die wir von unserer Expertise und dem Service überzeugen dürfen. Neben Reifenwechsel bietet wir viele weitere Services rund um das Thema Auto an – davon würden wir gerne auch Check24-Kunden überzeugen“, ergänzt Reifen-Müller-CEO Jürgen Fischer.